Описание

Код товара: 134933

Vanguard QS-60S Быстросъемная площадка - удобный аксессуар, который ускоряет крепление и отсоединение камеры к штативам. Благодаря конструкции, совместимой с Arca, винту 1/4 дюйма для камеры и нескользящим резиновым накладкам, этот аксессуар обеспечивает прочное и устойчивое соединение за считанные секунды. Полностью совместим со многими продуктами Vanguard.

Наличие такого же количества быстроразъемных площадок, что и количество используемых оборудования, обеспечивает быструю его замену с минимальными усилиями, что важно для профессионального или опытного фотографа-любителя.

Совместима со следующими продуктами Vanguard:

Штативные головки VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T, а также любые головки, совместимые с Arca.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-. Небольшие повреждения покрытия;

Комплектация: упаковка;

Гарантия 14 дней.