Штативная площадка Vanguard QS-60S (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069933
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-06
Причина уценки:
Небольшие повреждения покрытия;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134933
Vanguard QS-60S Быстросъемная площадка - удобный аксессуар, который ускоряет крепление и отсоединение камеры к штативам. Благодаря конструкции, совместимой с Arca, винту 1/4 дюйма для камеры и нескользящим резиновым накладкам, этот аксессуар обеспечивает прочное и устойчивое соединение за считанные секунды. Полностью совместим со многими продуктами Vanguard.
Наличие такого же количества быстроразъемных площадок, что и количество используемых оборудования, обеспечивает быструю его замену с минимальными усилиями, что важно для профессионального или опытного фотографа-любителя.
Совместима со следующими продуктами Vanguard:
Штативные головки VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T, а также любые головки, совместимые с Arca.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-. Небольшие повреждения покрытия;
Комплектация: упаковка;
Гарантия 14 дней.