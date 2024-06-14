Штативная площадка Vanguard QS-60 V2, Arca Swiss (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076463 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14

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Задать вопрос Причина уценки: следы использования. 1 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141463 Vanguard QS-60 V2 площадка Arca Swiss (состояние 5) Vanguard QS-60 V2 площадка для штатива совместимая с Arca Swiss Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. следы использования.

Комплектация:

Гарантия 14 дней.

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