Штативная площадка Vanguard QS-40 3/8-16UNC (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072609 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-04

<







>



Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Совместима с PH-35 Head, PH-50 Head, PH-55 Head, SBH-100, SBH-250, SBH-30, SBH-50.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.