Штативная площадка Vanguard QS-39 1/4-20UNC (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072608
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-04
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Совместима с PH-35, PH-50, PH-55, SBH-30, SBH-50, SBH-100, SBH-200, SBH-250.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 14 дней.
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