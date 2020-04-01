Штативная площадка Vanguard QS-39 1/4-20UNC (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072608 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-04

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Совместима с PH-35, PH-50, PH-55, SBH-30, SBH-50, SBH-100, SBH-200, SBH-250.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.

Гарантия 14 дней.

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