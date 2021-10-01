Штативная голова Vanguard PH-31 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00055160
Артикул : б/у-П72 К 2021-10-01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 120160
Штативная 2D голова с площадкой.
ставится на болт 1/4", 3/8"
Комплектация: штативная голова
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Голова, ручка, штативная площадка, переходник 3/8-1,4
Гарантия 90 дней.
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