Сумка Vanguard Divider Bag 46 для кейса Supreme 46
Код товара : 00000048683
Артикул : DIVIDER BAG 46
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.34 кг
Вес (брутто), г
1.340
Вместимость
2 зеркальные камеры с объективами + до 7 объективов + вспышка + мелкие аксессуары
Материал
текстиль
Размеры внутренние
44.5 x 32.5 x 17.5 см
Описание
Сумка Divider 46 вмещает две зеркальные фотокамеры с батарейными блоками и объективами, до 7 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.
Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования
Съемный чехол с регулируемыми перегородками
Карманы на молнии для аксессуаров
Боковая ручка