Описание

Сумка Divider 46 вмещает две зеркальные фотокамеры с батарейными блоками и объективами, до 7 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.

Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования

Съемный чехол с регулируемыми перегородками

Карманы на молнии для аксессуаров

Боковая ручка