Сумка Vanguard Divider Bag 40 для кейса Supreme 40
Код товара : 00000048682
Артикул : DIVIDER BAG 40
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.9 кг
Вес (брутто), г
0.900
Вместимость
2 зеркальные камеры с объективами + до 6 объективов + вспышка + мелкие аксессуары
Материал
текстиль
Размеры внутренние
39.5 x 24.5 x 15 см
Описание
Сумка Divider Bag 40 вмещает две зеркальные фотокамеры с объективами, до 6 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.
Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования
Регулируемые перегородки на липучках
Карманы на молнии для аксессуаров
Боковая ручка