Описание

Сумка Divider Bag 40 вмещает две зеркальные фотокамеры с объективами, до 6 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.

Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования

Регулируемые перегородки на липучках

Карманы на молнии для аксессуаров

Боковая ручка