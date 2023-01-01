Сумка Vanguard Divider Bag 37 для кейса Supreme 37
Код товара : 00000043536
Артикул : DIVIDER BAG 37
5 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vangvard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.75 кг
Вес (брутто), г
1.050
Вместимость
зеркальная камера + до 4 объективов + вспышка + мелкие аксессуары
Материал
текстиль
Размеры внутренние
34.5 x 20.5 x 15 см
Описание
Сумка Divider 37 вмещает две зеркальные фотокамеры с объективами, до 4 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.
Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования
Съемный чехол с регулируемыми перегородками
Карманы на молнии для аксессуаров
Боковая ручка