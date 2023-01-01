Описание

Большой рюкзак профессионального уровня для 1-2 камер с установленными объективами, нескольких дополнительных объективов, вспышки и прочих аксессуаров. Рюкзак полностью раскрывается для удобной укладки всей техники, а также предоставляет боковой доступ для быстрого извлечения камеры. Верхнее отделение предназначается для личных вещей, хотя туда можно положить и вторую камеру: его стенки также уплотнены и защищают от ударов. «+6» означает, что при необходимости рюкзак в прямом смысле слова расширяется на 6 см (в нижней части), что помогает разместить более габаритные вещи: например, камеру с батарейной ручкой. Имеется отдельный карман для большого ноутбука (вплоть до 15.6") и планшета типа Apple iPad. Штатив или монопод можно закрепить сбоку: есть специальная извлекаемая чаша для ножек и ремни для надежной фиксации.

Комфорт: Alta Rise 48 имеет анатомическую спинку с подушками в районе лопаток и поясницы, а также широкими вентиляционными каналами между ними. В наличии есть поясной ремень и нагрудная лямочная стяжка, которая регулируется по высоте. Широкую и мягкую верхнюю ручку вы сможете оценить, когда тяжелый рюкзак придется снять с плеч и держать в руке: например, в общественном транспорте. Рюкзак также имеет неколько небольших карманов для организации личных вещей: документов, телефона, денег, ключей и так далее. Для особо ценных вещей есть небольшой скрытый кармашек на спинке, прямо между лопаток. Для защиты от непогоды есть чехол-дождевик.