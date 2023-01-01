Штатив Vanguard ALTA PRO 2+ 264AT
Код товара : УТ-00029465
Артикул : ALTA PRO 2+ 264AT
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий
Углы наклона ног
20°, 40°, 60°, 80°
Длина в сложенном положении
50.5 см
Физические характеристики
Вес
1.9 кг
Вес (брутто), г
1.900
Описание
ALTA PRO 2+ 264AT – компактный 4-секционный алюминиевый штатив. Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.
Другие особенности:
- Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.
- 4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.
- Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°
- Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.
- Пузырьковые уровни на штативе и на головке
- Нескользящие полиуретановые накладки-ручки на 2 ножках
- Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)
- Чехол в комплекте