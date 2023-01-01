ALTA PRO 2+ 264AT – компактный 4-секционный алюминиевый штатив. Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол. Другие особенности: граненая центральная штанга, мягкие накладки из термополиуретана, быстрозапирающиеся цанговые замки ножек и дополнительный боковой винт 3/8" для аксессуаров (Alta Link).