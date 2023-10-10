Штатив Vanguard ALTA PRO 2 263AV (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070698
Артикул : б/у-НМ 2023-10-10
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
14 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135698
Тип штатива напольный
Область применения для видеокамер
Конструкция трипод
Тип головки видеоголовка
Максимальная нагрузка 7 кг
Материал алюминиевый сплав
Опции и комплект головка в комплекте
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: штатив, головка, быстросъёмная площадка, чехол, коробка
Гарантия 90 дней.