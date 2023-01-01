Алюминиевый штатив с магниевой видеоголовкой Alta PRO 2 263AV. Хорошо подходит для съемки на искусственном покрытии (в студии, на выезде). 2D головка Alta PH-114V с жидкостными картриджами, раздельной блокировкой каждой из осей и длинной металлической ручкой хорошо подходит для плавного перемещения камеры. Головка совместима с быстросъемными площадками системы Arca Swiss, поэтому штатную короткую площадку можно при необходимости заменить на более длинную, позволяющую лучше настроить баланс камеры. Ручку можно перекидывать на правую или на левую сторону, можно использовать сразу две ручки (2-я ручка продается отдельно).