Штатив Vanguard Alta PRO 2 263AV, для видео
Код товара : УТ-00027634
Артикул : ALTA PRO 2 263AV
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
Alta PH-114V, 2D, для видео
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
20°, 40°, 60°, 80°
Максимальная высота
171 см
Пузырьковый уровень
На штативе
Высота со сложенной центральной штангой, см
138.5
Длина в сложенном положении
68 см
Физические характеристики
Вес
1.54 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Алюминиевый штатив с магниевой видеоголовкой Alta PRO 2 263AV. Хорошо подходит для съемки на искусственном покрытии (в студии, на выезде). 2D головка Alta PH-114V с жидкостными картриджами, раздельной блокировкой каждой из осей и длинной металлической ручкой хорошо подходит для плавного перемещения камеры. Головка совместима с быстросъемными площадками системы Arca Swiss, поэтому штатную короткую площадку можно при необходимости заменить на более длинную, позволяющую лучше настроить баланс камеры. Ручку можно перекидывать на правую или на левую сторону, можно использовать сразу две ручки (2-я ручка продается отдельно).
Штатив отличается высокой безопасной нагрузкой (до 7 кг). Цанговые замки фиксируются поворотом на 1/4 оборота.