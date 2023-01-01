Штатив Vanguard ALTA PRO 2+ 263AT
Код товара : УТ-00029464
Артикул : ALTA PRO 2+ 263AT
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий
Углы наклона ног
20°, 40°, 60°, 80°
Максимальная высота
163 см
Длина в сложенном положении
62.5 см
Физические характеристики
Вес
1.95 кг
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AT – легкий и устойчивый алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги. Благодаря этой особенности, штатив хорошо подходит для предметной съемки и макро. 6-угольный профиль центральной штанги также предотвращает возможность ее проворота. Другие особенности: пузырьковый уровень, гнездо для аксессуаров (вспомогательных кронштейнов), высокая нагрузка (до 7 кг) и фирменная сумка в комплекте.