Vanguard ALTA PRO 2+ 263AT – легкий и устойчивый алюминиевый штатив с возможностью наклона центральной штанги. Благодаря этой особенности, штатив хорошо подходит для предметной съемки и макро. 6-угольный профиль центральной штанги также предотвращает возможность ее проворота. Другие особенности: пузырьковый уровень, гнездо для аксессуаров (вспомогательных кронштейнов), высокая нагрузка (до 7 кг) и фирменная сумка в комплекте.