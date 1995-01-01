Штатив Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH (уцененный)
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Описание
Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.
Ручка управления Alta GH-100 выполнена в форме пистолетной рукоятки, и позволяет одной рукой осуществлять панорамирование на 360 градусов, наклоны в продольной плоскости от -32 до +90 градусов и в поперечной плоскости от -8 до +90 градусов, блокировку и разблокировку головки . Данная функция будет полезна не только для съёмки дикой природы, но и в спортивной, репортажной и макрофотографии, позволяя управлять панорамированием одной рукой, а другой производить настройки камеры, управлять фокусом и т.д.
Другие особенности:
- Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.
- 4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.
- Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°
- Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.
- Пузырьковые уровни на штативе и на головке
- Нескользящие полиуретановые накладки-ручки на 2 ножках
- Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)
- Чехол в комплекте