Штативная головка Vanguard ALTA PH-114V, 2D, видео (уцененный)
Код товара : УТ-00070051
Артикул : ALTA PH-114V (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
37%
9 990 ₽
6 299 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
2D штативная головка для моноподов и штативов. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры, что критически важно для видеосъемки. Площадка длиной 80 мм совместима со стандартом Arca Swiss. Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа. Пузырьковый уровень помогает выровнять положение камеры по горизонту. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8".