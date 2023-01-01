2D штативная головка для моноподов и штативов. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры, что критически важно для видеосъемки. Площадка длиной 80 мм совместима со стандартом Arca Swiss. Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа. Пузырьковый уровень помогает выровнять положение камеры по горизонту. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8".