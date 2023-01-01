Штативная головка Vanguard ALTA GH-300T
Код товара : УТ-00027639
Артикул : ALTA GH-300T
12 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, с пистолетной рукоятью
Материал
магниевый сплав
Рабочая высота головки
10.7 см
Физические характеристики
Вес
500 г
Вес (брутто), г
0.460
Описание
Alta GH-300T - шаровая головка с пистолетной рукояткой и кнопкой спуска затвора облегчает управление камерой на штативе: вы вращаете камеру с помощью удобной широкой рукоятки, затем, когда кадр построен, фиксируете ее положение взведением «курка» (большим пальцем), после чего остается только нажать на спуск. Всё это – не отрывая рук, не переключаясь от штатива к камере и обратно. Alta GH-300T - головка нового поколения, усовершенствования коснулись механизма фиксации, который теперь работает намного надежнее. Сила трения также регулируется отдельным рычажком, что позволяет адаптироваться к тяжелому оборудованию.
Рукоятка может располагаться вертикально, горизонтально или под углом – как вам удобнее, всего 8 положений. Предусмотрена возможность панорамной съемки: ось панорамирования имеет отдельный блокиратор с отсечкой на каждые 5° вращения. Alta GH-300T совместима с площадками типа Arca Swiss, это позволяет использовать широкий ассортимент быстросъемных площадок, коротких и длинных.
Головка выполнена из прочного магниевого сплава, анодированное покрытие шара обеспечивает исключительно плавное движение. Диаметр базы: 58 мм, резьба 3/8" с переходником на 1/4". В комплекте спусковые кабели для профессиональных камер Canon (3-контактный) и Nikon (10-контактный). Кабели для других камер можно приобрести отдельно.