Описание

Сумка-тележка для фотографов VANGUARD Alta Fly 48T вмещает 1-2 профессиональные зеркальные камеры, 5-7 объективов (вплоть до 300mm f/4), вспышку или квадрокоптер типа DJI Phantom со всеми необходимыми аксессуарами. 15" ноутбук располагается в отдельном отсеке, 10" планшет, телефон, документы и мелкие аксессуары можно расположить в переднем кармане-органайзере. Штатив можно закрепить сбоку или на лицевой стороне сумки. Мягкая вставка и разделители извлекаются, после чего Alta Fly 48T можно использовать в качестве компактной дорожной сумки для бизнес-командировок.

VANGUARD Alta Fly 62T не будет допущена в салон самолета большинства авиакомпаний (сумка слишком велика для этого), но для тех, кто предпочитает путешествовать на поезде или на автомобиле, это вряд ли станет проблемой. Если полет является необходимостью, ее можно сдать в багажный отсек.

Для транспортировки у сумки есть длинная телескопическая ручка и широкие мягкие тканевые ручки сверху и сбоку, а также небольшая ручка снизу для тех случаев, когда вам, например, нужно достать вашу сумку из большого багажного отсека или поставить на верхнюю полку. Днище сумки усилено пластиковым каркасом для большей жесткости и удобства чистки.

Для защиты от краж застежки-молнии основных отделений выполнены таким образом, что пару застежек можно запереть на небольшой навесной замок. Колеса сумки при сильном износе легко заменяются на аналогичные с помощью обычной крестовой отвертки. Сумка сшита из износостойкого нейлона и рассчитана на долгие годы интенсивной эксплуатации. В комплекте идет защитный водонепроницаемый чехол от осадков.