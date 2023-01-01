Описание

Alta Fly 55T – это гибрид рюкзака и дорожного чемодана на колесах. При перемещении по ровным поверхностям вы можете не напрягаясь катить его за ручку, а при путешествии в отдаленные регионы, где нет асфальта, или при необходимости перемещаться быстро вы можете надеть его на плечи. Рюкзак вмещает 1-2 зеркальные или беззеркальные камеры (без батарейной ручки) + до 6 объективов (самый большой: 300 mm f/4), 14" ноутбук, планшет, штатив и мелкие аксессуары. Рюкзак награжден престижной международной наградой: TIPA 2018 в номинации «Лучшая сумка для камеры» («Best Camera Bag»).

Вход в отсек для ноутбука располагается спереди сверху, а ниже есть большой карман с органайзером для планшета и различных аксессуаров, штатив размещается на боковом внешнем креплении. Чтобы не пачкать спину, колеса во время ношения закрываются нейлоновыми чехлами. Анатомическая спинка с вентиляционными каналами обеспечивает комфорт, для дополнительной фиксации предусмотрен поясной ремень и нагрудная лямочная стяжка, регулируемая по высоте. На небольшие расстояния рюкзак можно переносить в руках, за верхнюю или боковую ручки.

По своим габаритам рюкзак Alta Fly 55T вписывается в «ручную кладь» по стандартам большинства авиакомпаний (всегда уточняйте предельные размеры ручной клади перед полетом). Для защиты от плохой погоды имеется непромокаемый чехол-дождевик.