Штативная головка Vanguard Alta BH-100, до 10 кг
Код товара : УТ-00029470
Артикул : ALTA BH-100
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На штативе
Рабочая высота головки
115 мм
Максимальная нагрузка
10 кг
Физические характеристики
Вес
457 г
Вес (брутто), г
0.460
Описание
Штативная головка Vanguard ALTA BH-100 выдерживает камеры весом до 10 кг. Ось панорамирования освобождается отдельной рукояткой, что позволяет склеивать панорамы из нескольких кадров – после того, как камера будет зафиксирована по остальным осям. Головка поддерживает площадки системы Arca Swiss: вы можете использовать более длинные площадки для регулировки положения камеры по нодальной точке, L-образные площадки для удобства съемки в вертикальном положении и так далее. Регулировка силы трения облегчает использование головки с тяжелыми камерами.
Шар из анодированного алюминия обеспечивает плавное вращение, а риски с градусами у основания головки позволяют точно отмерять шаг поворота при съемке панорам из нескольких кадров. 2 пузырьковых уровня помогают выровнять положение камеры по горизонту: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Диаметр базы: 55 мм, крепление: 3/8", в комплекте есть переходник на 1/4".