Фотосумки Vanguard 2GO 10 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070653
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-06/04
Причина уценки:
как новая.
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135653
Вид техники
фотокамера
Тип
сумка
Материал
текстиль
Длина внешняя
12 см
Толщина внешняя
11.5 см
Высота внешняя
14 см
Длина внутренняя
10 см
Толщина внутренняя
9 см
Высота внутренняя
12.5 см
Вес
220 г
Особенности
Количество внутренних отделений
1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: как новая.
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Комплектация: cумка, ремень.
Гарантия 14 дней.