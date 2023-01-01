Описание

Подвижное крепление для установки монитора или иного оборудования на камеру, клетку или систему риг. Прочная конструкция выполнена из алюминия и способна выдержать около 2 кг полезной нагрузки

R015 устанавливается на холодный башмак и имеет крепление 1/4" со штифтом предотвращающим скручивание.