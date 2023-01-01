Держатель монитора Ulanzi UURig, R015 Cold Shoe Monitor Mount
Код товара : УТ-00053550
Артикул : 1624/R015
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Подвижное крепление для установки монитора или иного оборудования на камеру, клетку или систему риг. Прочная конструкция выполнена из алюминия и способна выдержать около 2 кг полезной нагрузки
R015 устанавливается на холодный башмак и имеет крепление 1/4" со штифтом предотвращающим скручивание.
- Имеет крепление:1/4", Cold Shoe
- Поворот: 360°
- Наклон: 180°
- Максимальная нагрузка: 2.1 кг
- Габариты: 29 × 18 × 54 мм
- Вес: 55 г
- Материал: алюминий, нержавеющая сталь