Кронштейн Ulanzi UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
Код товара : УТ-00053553
Артикул : 1278/R002
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров. Обычно используется для установки внешних мониторов. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.