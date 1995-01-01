Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров. Обычно используется для установки внешних мониторов. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.
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