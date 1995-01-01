Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кронштейн Ulanzi UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора

  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
  • UURig R002, Durable Magic Arm, для монитора
Код товара:УТ-00053553
Артикул:1278/R002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный шарнирный кронштейн для установки дополнительных аксессуаров. Обычно используется для установки внешних мониторов. Для крепления других аксессуаров могут потребоваться дополнительные переходники.