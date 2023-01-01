Описание

Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление типа "холодный башмак" для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.

Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.