Ручка Ulanzi UURig R005, 3 Cold Shoe Handle Grip
Код товара : УТ-00053552
Артикул : 1365/R005
2 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Ручки
Описание
Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление типа "холодный башмак" для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.
Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.