Ушки JJC для крепления ремня фотокамеры (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00061822 Артикул : б/у-Н1 КС 2022-09-18



Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 126822 Ушки для крепления ремня фотокамеры. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: -

Гарантия 90 дней.

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