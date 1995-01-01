Накопитель Kingston USB 3.2 Type-C 64GB DataTraveler 70
Код товара:УТ-00088352
Артикул:DT70/64GB
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)64
СтандартUSB 3.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветЧерный
Описание
DataTraveler 70 — это портативный и легкий USB-C флэш-накопитель, поддерживающий спецификацию USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), что обеспечивает быструю передачу больших файлов, таких как длинные видеоролики, фото- и аудиофайлы без сжатия. Он предназначен для использования с такими устройствами как ноутбуки, планшеты и телефоны, а к устройствам с интерфейсом USB-A его можно подключить через универсальный переходник (продается отдельно). С емкостью до 256 ГБ накопители серии DataTraveler 70 вполне способны обеспечить достаточный объем памяти для повседневных нужд. Накопитель сопровождается 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой.
- Емкости: 64 ГБ
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Скорость чтения / записи: в рамках спецификации USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
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Температура хранения: от –20 до +85 °C
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Рабочая температура: от 0 до +60 °C
- Размеры: 59 x 18.5 x 9 мм
- Вес: 7 г
- Совместим с Windows® 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS
Примечания:
- Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.
- Скорость передачи данных зависит в том числе от конфигурации компьютера.