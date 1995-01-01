DataTraveler 70 — это портативный и легкий USB-C флэш-накопитель, поддерживающий спецификацию USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), что обеспечивает быструю передачу больших файлов, таких как длинные видеоролики, фото- и аудиофайлы без сжатия. Он предназначен для использования с такими устройствами как ноутбуки, планшеты и телефоны, а к устройствам с интерфейсом USB-A его можно подключить через универсальный переходник (продается отдельно). С емкостью до 256 ГБ накопители серии DataTraveler 70 вполне способны обеспечить достаточный объем памяти для повседневных нужд. Накопитель сопровождается 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

Емкости: 64 ГБ

64 ГБ Скорость чтения / записи: в рамках спецификации USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)

Температура хранения: о т –20 до +85 °C

Рабочая температура: от 0 до +60 °C

Размеры: 59 x 18.5 x 9 мм

Вес: 7 г

Совместим с Windows® 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS

Примечания: