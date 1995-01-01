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Накопитель SanDisk USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider

  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
  • USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
Код товара:УТ-00081495
Артикул:SDCZ480-512G-G46

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Минималистичный дизайн, оптимальная эффективность. Флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider обеспечивает быстрое и простое хранение данных на устройствах с интерфейсом USB Type-C. Благодаря компактному, но прочному пластиковому корпусу, высокой скорости чтения до 400 МБ/с2 и удобному отверстию для крепления вы всегда будете иметь под рукой устройство для хранения данных.

Ваши материалы всегда под рукой
Универсальный разъем USB Type-C позволяет хранить больше информации, получать доступ к большему количеству данных и передавать больше данных на телефоны, планшеты и компьютеры с интерфейсом USB Type-C.

Больше места для библиотеки файлов
Емкость до 1 ТБ1 обеспечивает дополнительное пространство, чтобы сохранить то, что для вас важно, — от видеозаписей из отпуска до рабочих презентаций.

Необходимая скорость
Ускоренное копирование, открытие и передача файлов. SanDisk Ultra Slider обеспечивает впечатляющую скорость чтения до 400 МБ/с2, поэтому вы можете не сбавлять темп.

Прочность, которой можно доверять
Плавно выдвигающийся разъем предотвращает износ, поэтому накопитель может служить дольше и работать больше.

Удобное крепление
С помощью удобного отверстия можно легко закрепить флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider USB Type-C на ключах или сумке и взять с собой куда угодно.

Дополнительная защита. Для вашего спокойствия.
Возьмите под контроль свои личные данные с помощью нашего программного обеспечения для восстановления данных3.

Характеристики

  • Емкость: 512 ГБ
  • Разъем: USB-C
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
  • Скорость последовательного чтения: 400 МБ/с
  • Габариты (Д х Ш х В): 52.8 x 20 x 9.4 мм
  • Вес: 6.5 г

Совместимость

  • iOS 10.0.2+
  • Android 11+
  • macOS v.12+
  • Windows 10+

Примечания

  1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
  2. 1 МБ/с равен одному миллиону байт в секунду. По результатам собственных испытаний: быстродействие зависит от устройства, к которому он подключен, условий использования, емкости накопителя и других факторов.
  3. Необходима регистрация. Применяются определенные условия. См. страницу RescuePRO на сайте SanDisk.