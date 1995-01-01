Накопитель SanDisk USB3.2 Type-C Flash 512GB Ultra Slider
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Характеристики
Описание
Минималистичный дизайн, оптимальная эффективность. Флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider обеспечивает быстрое и простое хранение данных на устройствах с интерфейсом USB Type-C. Благодаря компактному, но прочному пластиковому корпусу, высокой скорости чтения до 400 МБ/с2 и удобному отверстию для крепления вы всегда будете иметь под рукой устройство для хранения данных.
Ваши материалы всегда под рукой
Универсальный разъем USB Type-C позволяет хранить больше информации, получать доступ к большему количеству данных и передавать больше данных на телефоны, планшеты и компьютеры с интерфейсом USB Type-C.
Больше места для библиотеки файлов
Емкость до 1 ТБ1 обеспечивает дополнительное пространство, чтобы сохранить то, что для вас важно, — от видеозаписей из отпуска до рабочих презентаций.
Необходимая скорость
Ускоренное копирование, открытие и передача файлов. SanDisk Ultra Slider обеспечивает впечатляющую скорость чтения до 400 МБ/с2, поэтому вы можете не сбавлять темп.
Прочность, которой можно доверять
Плавно выдвигающийся разъем предотвращает износ, поэтому накопитель может служить дольше и работать больше.
Удобное крепление
С помощью удобного отверстия можно легко закрепить флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider USB Type-C на ключах или сумке и взять с собой куда угодно.
Дополнительная защита. Для вашего спокойствия.
Возьмите под контроль свои личные данные с помощью нашего программного обеспечения для восстановления данных3.
Характеристики
- Емкость: 512 ГБ
- Разъем: USB-C
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Скорость последовательного чтения: 400 МБ/с
- Габариты (Д х Ш х В): 52.8 x 20 x 9.4 мм
- Вес: 6.5 г
Совместимость
- iOS 10.0.2+
- Android 11+
- macOS v.12+
- Windows 10+
Примечания
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
- 1 МБ/с равен одному миллиону байт в секунду. По результатам собственных испытаний: быстродействие зависит от устройства, к которому он подключен, условий использования, емкости накопителя и других факторов.
- Необходима регистрация. Применяются определенные условия. См. страницу RescuePRO на сайте SanDisk.