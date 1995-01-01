Минималистичный дизайн, оптимальная эффективность. Флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider обеспечивает быстрое и простое хранение данных на устройствах с интерфейсом USB Type-C. Благодаря компактному, но прочному пластиковому корпусу, высокой скорости чтения до 400 МБ/с2 и удобному отверстию для крепления вы всегда будете иметь под рукой устройство для хранения данных.

Ваши материалы всегда под рукой

Универсальный разъем USB Type-C позволяет хранить больше информации, получать доступ к большему количеству данных и передавать больше данных на телефоны, планшеты и компьютеры с интерфейсом USB Type-C.

Больше места для библиотеки файлов

Емкость до 1 ТБ1 обеспечивает дополнительное пространство, чтобы сохранить то, что для вас важно, — от видеозаписей из отпуска до рабочих презентаций.

Необходимая скорость

Ускоренное копирование, открытие и передача файлов. SanDisk Ultra Slider обеспечивает впечатляющую скорость чтения до 400 МБ/с2, поэтому вы можете не сбавлять темп.

Прочность, которой можно доверять

Плавно выдвигающийся разъем предотвращает износ, поэтому накопитель может служить дольше и работать больше.

Удобное крепление

С помощью удобного отверстия можно легко закрепить флэш-накопитель SanDisk Ultra Slider USB Type-C на ключах или сумке и взять с собой куда угодно.

Дополнительная защита. Для вашего спокойствия.

Возьмите под контроль свои личные данные с помощью нашего программного обеспечения для восстановления данных3.

Характеристики

Емкость: 1 ТБ

Разъем: USB-C

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Скорость последовательного чтения: 400 МБ/с

Габариты (Д х Ш х В): 52.8 x 20 x 9.4 мм

Вес: 6.5 г

Совместимость

iOS 10.0.2+

Android 11+

macOS v.12+

Windows 10+

Примечания