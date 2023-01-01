Накопитель SanDisk USB3.2 Flash 128GB Extreme Pro CZ880 (уцененный)
Код товара : УТ-00070285
Артикул : SDCZ880-128G-G46 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
5 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Огранич. пожизненная гарантия Sandisk
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
- Емкость: 128 Гб
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Разъем: USB-A
- Совместимость: USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0
- Габариты (Д х Ш х В): 71 x 21 x 11 мм
- Скорость последовательного чтения: до 420 МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 380 МБ/с
Передача больших файлов без задержек
Флеш-накопитель SanDisk Extreme PRO® с интерфейсом USB 3.2, предназначенный для быстрой передачи больших файлов, обеспечивает максимальную производительность, чтобы вы могли работать в необходимом темпе.
Быстрая передача больших файлов
Благодаря высочайшей скорости работы вы можете скопировать на накопитель полнометражный фильм в формате 4K менее чем за 15 секунд1, а 1000 фотографий — менее чем за 25 секунд2.
Надежность и быстродействие
Благодаря высочайшему быстродействию и огромной емкости этого портативного, но прочного и надежного флеш-накопителя USB вы можете работать в необходимом темпе.
Возьмите накопитель с собой
Вы можете брать накопитель с собой: его изящный и при этом прочный алюминиевый корпус защитит его от износа и повреждений при частом использовании.
Защита важных файлов
Храните важные файлы в специальной папке, защищенной от несанкционированного доступа с помощью программы для шифрования SanDisk SecureAccess™3.
Так же просто, как нажать “Отменить” при удалении файлов
Случайно удалили важные файлы? Вы можете восстановить их без труда с помощью входящей в комплект поставки программы для восстановления данных RescuePRO® Deluxe4 (требуется загрузка).
Универсальность
Удобство обратной совместимости в том, что вы можете подключить этот универсальный накопитель к любому порту USB 2.0 и 3.0.
Оговорки
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступная емкость зависит от используемой операционной системы и может быть меньше.
- При передаче видеофайла в формате 4K размером 4 ГБ через порт USB 3.2 Gen 1 или USB 3.0. Результат зависит от устройства, типа файлов и других факторов
- При передаче 1000 фотографий общим объемом 4 ГБ (средний размер файла 4 МБ) через порт USB 3.2 Gen 1 или USB 3.0 на основном устройстве. Результат зависит от устройства, типа файлов и других факторов
- Для защиты паролем используется 128-разрядное шифрование AES, которое поддерживается операционными системами Windows® 8, Windows 10 и macOS версии 10.9 и более поздних (для Mac необходимо загрузить программное обеспечение; см. www.sandisk.com/secureaccess)
- Ограниченная пожизненная гарантия: при регистрации и выполнении применимых положений и условий.