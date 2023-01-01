USB 3.0 флеш-накопитель Hiper Groovy обеспечивает высокую скорость передачи данных: чтение 110 Мбайт/с, запись 40 Мбайт/с. Благодаря 2 коннекторам – USB-A и USB type C – он может подключаться к широкому диапазону устройств: к настольным ПК, ноутбукам, смартфонам и планшетам с поддержкой USB OTG подключения. Емкости 64 Гб достаточно для хранения даже объемных файлов, таких как фильмы в 4К разрешении. Материал корпуса: глянцевый пластик. Размеры: 6.8 х 1.9 х 0.9 см.