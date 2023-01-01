Накопитель HIPER USB3 + USB Type-C 128GB Groovy C128
Код товара : УТ-00070825
Артикул : HI-USBOTG128GBU787W
1 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
128
Тип подключения
USB Type-C
Описание
USB 3.0 флеш-накопитель Hiper Groovy обеспечивает высокую скорость передачи данных: чтение 110 Мбайт/с, запись 40 Мбайт/с. Благодаря 2 коннекторам – USB-A и USB type C – он может подключаться к широкому диапазону устройств: к настольным ПК, ноутбукам, смартфонам и планшетам с поддержкой USB OTG подключения. Материал корпуса: глянцевый пластик. Размеры: 6.8 х 1.9 х 0.9 см.