Накопитель SanDisk USB 3.1 Flash 64GB Ultra Fit Z430
Код товара : УТ-00033159
Артикул : SDCZ430-064G-G46
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
64
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1 Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.
Компактный дизайн по принципу «подключи и пользуйся»
Данный компактный флеш-накопитель разработан как решение для хранения по принципу «подключи и пользуйся» для ноутбуков, планшетов, телевизоров, игровых приставок, автомобильных аудиосистем и многих других устройств. Подключите его, и вы получите решение для хранения, которое всегда готово к работе!
Высокая производительность интерфейса USB 3.1
Быстрый перенос файлов со скоростью 130 МБ/с. Благодаря скорости записи в 15 раз быстрее стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.01 вы сможете записать на диск полнометражный фильм менее чем за 30 секунд.2
Программное обеспечение SanDisk SecureAccess® защищает ваши личные файлы
Создавайте личные папки на вашем диске с помощью программного обеспечения SanDisk SecureAccess.3 Данное программное обеспечение на основе 128-битного шифрования AES позволяет с легкостью защищать паролем критически важные файлы. Для этого достаточно перетащить файлы в хранилище, в котором они будут зашифрованы.
Easy file recovery с RescuePRO® Deluxe
Данный диск поставляется с возможностью загрузки программного обеспечения RescuePRO Deluxe для восстановления данных.4 Эта программа позволяет удобно восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).
Совместимость с портами USB 3.0 и 2.0
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit с интерфейсом USB 3.1 совместим с более ранними версиями стандарта, поэтому вы можете использовать его с портами USB 3.0 и 2.0.
- Емкость: 64 ГБ
- Интерфейс: USB 3.1 Gen 1
- Совместимость: USB 3.1 (обратная совместимость с USB 3.0 и USB 2.0)
- Габариты: 29.8 x 14.3 x 5 мм
- Скорость последовательного чтения: до 130 МБ/с
- Сертификации: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC
Оговорки
- 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ: Скорость записи до 15 раз выше, чем у стандартных накопителей с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с); скорость чтения до 130 МБ/с. 16 ГБ: Скорость записи выше, чем у стандартных накопителей с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с); скорость чтения до 130 МБ/с. Требуется порт USB 3.1 1-го поколения или порт USB 3.0. По данным собственного тестирования; производительность может быть ниже и зависит от емкости накопителя, используемого устройства, операционной системы и приложения. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- При передаче видеофайла в формате MPEG-4 размером 1,2 ГБ через порт USB 3.1 1-го поколения или USB 3.0. Результат зависит от устройства, типа файлов и других факторов
- Защита с помощью пароля основана на использовании 128-битного шифрования AES и поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и Mac® OS X® v10.9+ (для ОС Mac требуется загрузка соответствующего программного обеспечения, см. www.SanDisk.com/SecureAccess)
- При наличии регистрации и выполнении применимых Положений и условий.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.