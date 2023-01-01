Описание

Простой путь добавить дополнительный высокоскоростной накопитель к вашему устройству! Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит вам загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, что с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1 Кроме того, благодаря компактному современному дизайну флеш-накопителя вы можете просто вставить его и оставить для использования.

Компактный дизайн по принципу «подключи и пользуйся»

Данный компактный флеш-накопитель разработан как решение для хранения по принципу «подключи и пользуйся» для ноутбуков, планшетов, телевизоров, игровых приставок, автомобильных аудиосистем и многих других устройств. Подключите его, и вы получите решение для хранения, которое всегда готово к работе!

Высокая производительность интерфейса USB 3.1

Быстрый перенос файлов со скоростью 130 МБ/с. Благодаря скорости записи в 15 раз быстрее стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.01 вы сможете записать на диск полнометражный фильм менее чем за 30 секунд.2

Программное обеспечение SanDisk SecureAccess® защищает ваши личные файлы

Создавайте личные папки на вашем диске с помощью программного обеспечения SanDisk SecureAccess.3 Данное программное обеспечение на основе 128-битного шифрования AES позволяет с легкостью защищать паролем критически важные файлы. Для этого достаточно перетащить файлы в хранилище, в котором они будут зашифрованы.

Easy file recovery с RescuePRO® Deluxe

Данный диск поставляется с возможностью загрузки программного обеспечения RescuePRO Deluxe для восстановления данных.4 Эта программа позволяет удобно восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

Совместимость с портами USB 3.0 и 2.0

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit с интерфейсом USB 3.1 совместим с более ранними версиями стандарта, поэтому вы можете использовать его с портами USB 3.0 и 2.0.

Емкость: 64 ГБ

Интерфейс: USB 3.1 Gen 1

Совместимость: USB 3.1 (обратная совместимость с USB 3.0 и USB 2.0)

Габариты: 29.8 x 14.3 x 5 мм

Скорость последовательного чтения: до 130 МБ/с

Сертификации: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC

Оговорки