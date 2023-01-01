Накопитель HIPER USB3.0 Flash 64GB Groovy Z64
Код товара : УТ-00061492
Артикул : HI-USB364GBU279S
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Металлический корпус из цинкового сплава с широкой проушиной для шнурка или кольца для ключей. Стандарт USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи файлов: флешка хорошо подходит для хранения фотографий, видео, а также для резервного копирования важных данных. Скорость чтения: до 110 Мбай/с, скорость записи: до 40 Мбайт/с.
- Размеры: 40 х 14 х 5.5 мм
- Вес: 5.8 г