Ваша цифровая жизнь у вас в руках. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 даже очень большие файлы (например, UHD видео) переносятся всего за пару минут. Этот портативный накопитель, недорогой изящный и компактный, — удобное устройство для хранения и передачи файлов. Проушина позволяет нацепить SanDisk Ultra Shift на брелок или кольцо для ключей. Обеспечьте надежную защиту конфиденциальных файлов с помощью входящей в комплект программы SanDisk SecureAccess.3