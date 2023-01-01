Описание

Флеш-накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы переносятся между устройствами значительно быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0: скорость чтения до 100 Мбайт/с.

Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.

Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).