Накопитель SanDisk USB3 Flash 32GB Ultra, черный
Код товара : УТ-00028917
Артикул : SDCZ48-032G-U46
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
32
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Флеш-накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы переносятся между устройствами значительно быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0: скорость чтения до 100 Мбайт/с.
Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.
Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).