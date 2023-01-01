Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Металлический корпус из цинкового сплава с широкой проушиной для шнурка или кольца для ключей. Стандарт USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи файлов: флешка хорошо подходит для хранения фотографий, видео, а также для резервного копирования важных данных. Скорость чтения: до 110 Мбай/с, скорость записи: до 40 Мбайт/с.