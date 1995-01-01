Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 128GB Ultra Shift (уцененный)
Код товара : УТ-00073168
Артикул : SDCZ410-128G-G46 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
1 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Ваша цифровая жизнь у вас в руках. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 даже очень большие файлы (например, UHD видео) переносятся всего за пару минут. Этот портативный накопитель, недорогой изящный и компактный, — удобное устройство для хранения и передачи файлов. Проушина позволяет нацепить SanDisk Ultra Shift на брелок или кольцо для ключей. Обеспечьте надежную защиту конфиденциальных файлов с помощью входящей в комплект программы SanDisk SecureAccess.3
Характеристики
- Емкость: 128 ГБ
- Интерфейс: USB 3.0
- Размеры: 41.4 x 17.6 x 7.4 мм
- Рабочая температура: От 0 °C до 45 °C
- Температура хранения: От –10 °C до 70 °C
- Совместимость: поддержка USB 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0)
- Сертификация: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC
Оговорки
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
- Скорость чтения до 100 МБ/с Данные получены в ходе внутреннего тестирования; производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- Для защиты паролем используется 128-разрядное шифрование AES, которое поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и macOS версии 10.9 и более поздних (для Mac необходимо загрузить программное обеспечение; см. www.SanDisk.com/SecureAccess).