Kingston DataTraveler Exodia S — это базовое решение для хранения и передачи данных, совместимое с ноутбуками, ПК, смарт-ТВ и другими цифровыми устройствами. Соответствие стандарту USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) позволяет легко передавать даже большие объемы информации: видео, музыку и многое другое. Накопитель снабжен поворотной крышкой, выполненной в разных цветах – в зависимости от емкости. Это отличное портативное решение для работы, учебы или дома.

Характеристики

Емкость: 128 ГБ

Скорость чтения / записи: в рамках спецификации USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)

Температура хранения: о т –20 до +85 °C

Рабочая температура: от 0 до +60 °C

Габариты: 57 x 19 x 11,8 мм

Масса: 8,72 г

Совместимость: Windows® 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™

Примечания: