Накопитель Kingston USB 3.2 128GB DataTraveler Exodia S
Код товара:УТ-00088354
Артикул:DTXS/128GB
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)128
СтандартUSB 3.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветЧерный
Описание
Kingston DataTraveler Exodia S — это базовое решение для хранения и передачи данных, совместимое с ноутбуками, ПК, смарт-ТВ и другими цифровыми устройствами. Соответствие стандарту USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) позволяет легко передавать даже большие объемы информации: видео, музыку и многое другое. Накопитель снабжен поворотной крышкой, выполненной в разных цветах – в зависимости от емкости. Это отличное портативное решение для работы, учебы или дома.
Характеристики
Емкость: 128 ГБ
Скорость чтения / записи: в рамках спецификации USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
Температура хранения: от –20 до +85 °C
Рабочая температура: от 0 до +60 °C
Габариты: 57 x 19 x 11,8 мм
Масса: 8,72 г
Совместимость: Windows® 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™
Примечания:
- Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.
- Скорость передачи данных зависит в том числе от конфигурации компьютера.