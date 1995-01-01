Накопитель Kingston USB3.2 Gen 1 128GB DataTraveler Exodia Onyx
Код товара : УТ-00072648
Артикул : DTXON/128GB
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
- Дизайн с подвижным колпачком защищает USB-разъем
- Компактный матово-черный корпус
- Кольцо для легкого крепления к брелоку для ключей
Улучшенный и функциональный дизайн
Компактный матово-черный корпус в сочетании с подвижным колпачком защищает USB-разъем и ваши данные, когда накопитель не используется.
Надежность и производительность
Удобное решение для хранения данных, совместимое с USB 3.2 Gen 11 и обеспечивающее быструю передачу файлов.
Абсолютная портативность
При помощи удобного кольца флеш-накопитель легко крепится к брелоку для ключей, чтобы вся необходимая информация была при вас.
Характеристики
- Емкость2 128 ГБ
- Скорость1 совместим с USB 3.2 Gen 1
- Размеры: 60,7 x 21 x 10,2 мм
- Масса: 8 г
- Рабочая температура: от 0 до 60 °C
- Температура хранения: от –20 до 85 °C
- Гарантия: 5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка
- Системные требования: Windows® 11, 10, macOS® (вер. 10.15.x и более поздних версий), Linux (вер. 4.4 и более поздних версий), Chrome OS™
Примечания
- Скорость может варьироваться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения, а также модели использования.
- Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу Kingston's Flash Memory Guide
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт.
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