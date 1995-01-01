Описание

Дизайн с подвижным колпачком защищает USB-разъем

Компактный матово-черный корпус

Кольцо для легкого крепления к брелоку для ключей

Улучшенный и функциональный дизайн

Компактный матово-черный корпус в сочетании с подвижным колпачком защищает USB-разъем и ваши данные, когда накопитель не используется.



Надежность и производительность

Удобное решение для хранения данных, совместимое с USB 3.2 Gen 11 и обеспечивающее быструю передачу файлов.



Абсолютная портативность

При помощи удобного кольца флеш-накопитель легко крепится к брелоку для ключей, чтобы вся необходимая информация была при вас.

Характеристики

Емкость 2 128 ГБ

ГБ Скорость 1 совместим с USB 3.2 Gen 1

совместим с USB 3.2 Gen 1 Размеры: 60,7 x 21 x 10,2 мм

60,7 x 21 x 10,2 мм Масса: 8 г

8 г Рабочая температура: от 0 до 60 °C

от 0 до 60 °C Температура хранения: от –20 до 85 °C

от –20 до 85 °C Гарантия: 5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка

5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка Системные требования: Windows® 11, 10, macOS® (вер. 10.15.x и более поздних версий), Linux (вер. 4.4 и более поздних версий), Chrome OS™

Примечания