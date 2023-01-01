Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, небольшие видеофайлы и так далее. Прозрачная крышка закрывает контакты от попадания грязи. Благодаря небольшой проушине его можно легко носить на связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.