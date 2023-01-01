Накопитель Flexis USB2 Flash 8GB B-102
Код товара : УТ-00059960
Артикул : FUB20008RB-102
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 2.0
Объем памяти (Гб)
8
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, небольшие видеофайлы и так далее. Благодаря крупной проушине его можно легко носить на карабине или связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.