Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, небольшие видеофайлы и так далее. Благодаря крупной проушине его можно легко носить на карабине или связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.