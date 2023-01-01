Описание

Надежный и стильный

USB-флеш-накопитель Cruzer Force — это стильное и изящное устройство для хранения файлов.

Выпускается с емкостью до 64 ГБ*

Благодаря емкости до 64 ГБ* на USB-флеш-накопитель Cruzer Force поместятся даже большие файлы. Держите под рукой самые важные файлы: видео в формате HD, фотографии высокого разрешения, музыку и личные документы.

Удобный портативный накопитель для файлов

Этот компактный USB-накопитель без труда поместится в карман или сумку, и поэтому вам будет очень удобно хранить и носить с собой любые файлы. В металлическом корпусе Cruzer Force предусмотрено небольшое отверстие, сквозь которое можно продеть кольцо или брелок для удобства ношения.

Программное обеспечение SanDisk SecureAccess** защищает ваши личные файлы

USB-флеш-накопитель Cruzer Force продается в комплекте с программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем папку для хранения конфиденциальных файлов2. Для защиты паролем используется 128-разрядное шифрование AES2. Благодаря этому вы сможете передавать свои любимые медиафайлы, не сомневаясь в безопасности своих конфиденциальных документов.

Емкость 64 ГБ

Размеры 34,4 x 12 x 7,4 мм

Рабочая температура От 0 до 45 °C

Температура хранения От -10 до 70 °C

Совместимость USB 2.0

* 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.

** Защита с помощью пароля основана на использовании 128-битного шифрования AES и поддерживается операционными системами Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Mac OS X 10.6+ (для ОС Mac требуется загрузка соответствующего программного обеспечения, см. «программное обеспечение SanDisk SecureAccess»).