Накопитель SanDisk USB2 Flash 32GB Cruzer Force
Код товара : УТ-00029233
Артикул : SDCZ71-032G-B35
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Официальная гарантия SanDisk 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 2.0
Объем памяти (Гб)
32
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Надежный и стильный
USB-флеш-накопитель Cruzer Force — это стильное и изящное устройство для хранения файлов.
Выпускается с емкостью до 64 ГБ*
Благодаря емкости до 64 ГБ* на USB-флеш-накопитель Cruzer Force поместятся даже большие файлы. Держите под рукой самые важные файлы: видео в формате HD, фотографии высокого разрешения, музыку и личные документы.
Удобный портативный накопитель для файлов
Этот компактный USB-накопитель без труда поместится в карман или сумку, и поэтому вам будет очень удобно хранить и носить с собой любые файлы. В металлическом корпусе Cruzer Force предусмотрено небольшое отверстие, сквозь которое можно продеть кольцо или брелок для удобства ношения.
Программное обеспечение SanDisk SecureAccess** защищает ваши личные файлы
USB-флеш-накопитель Cruzer Force продается в комплекте с программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем папку для хранения конфиденциальных файлов2. Для защиты паролем используется 128-разрядное шифрование AES2. Благодаря этому вы сможете передавать свои любимые медиафайлы, не сомневаясь в безопасности своих конфиденциальных документов.
- Емкость 32 ГБ
- Размеры 34,4 x 12 x 7,4 мм
- Рабочая температура От 0 до 45 °C
- Температура хранения От -10 до 70 °C
- Совместимость USB 2.0
* 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
** Защита с помощью пароля основана на использовании 128-битного шифрования AES и поддерживается операционными системами Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Mac OS X 10.6+ (для ОС Mac требуется загрузка соответствующего программного обеспечения, см. «программное обеспечение SanDisk SecureAccess»).