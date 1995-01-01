Накопитель HIPER USB2 Flash 32GB Hiper Groovy U, цинк, цвет титан
Код товара : УТ-00073990
Артикул : HI-USB232GBU280S
690 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Недорогой USB-накопитель (флешка) стандарта USB 2.0. Металлический корпус обеспечивает высокую надежность, а также позволяет сделать гравировку. Предусмотрена широкая проушина для крепления ремешка (ремешок не входит в комплект). Максимальная скорость чтения: 15 МБ/с, скорость записи: 7 МБ/с. Подходит для хранения и переноса документов, презентаций, фотографий и видеороликов.
- Емкость: 32 Гб*
- Размеры: 38 х 12.3 х 4.6 мм
- Вес: 5 г
- Размер упаковки: 15 х 11 х 2 см
- Вес брутто: 30 г
* 1 Гб считается равным 1 000 000 000 байт.
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