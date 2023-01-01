Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Белый пластиковый корпус с колпачком и проушиной для шнурка или тонкого металлического кольца. Стандарт USB 2.0, скорость чтения до 15 Мб/с, скорость записи до 7 Мбайт/с.