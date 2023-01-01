Накопитель HIPER USB2.0 Flash 16GB Groovy T16W, белый
Код товара : УТ-00061488
Артикул : HI-USB216GBTW
420 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 2.0
Объем памяти (Гб)
16
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Белый пластиковый корпус с колпачком и проушиной для шнурка или тонкого металлического кольца. Стандарт USB 2.0, скорость чтения до 15 Мб/с, скорость записи до 7 Мбайт/с.
- Размеры: 57 х 19 х 8.5 мм
- Вес: 8 г