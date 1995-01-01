Накопитель Flexis USB2 Flash 16GB RB-108

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073987 Артикул : FUB20016RB-108

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Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 16 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, видеофайлы и так далее. Прозрачная крышка закрывает контакты от попадания грязи. Благодаря небольшой проушине его можно легко носить на связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux. Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, видеофайлы и так далее. Прозрачная крышка закрывает контакты от попадания грязи. Благодаря небольшой проушине его можно легко носить на связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux. Интерфейс: USB 2.0

Емкость: 16 Гб

Скорость чтения: до 15 Мб/с

Скорость записи: до 5 Мб/с

Материал корпуса: пластик

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