Описание

Вспышка для механических фотоаппаратов.

Внимание, не совместима с цифровыми моделями.

Поворотная головка;

Крепление башмак;

Ведущее число 24 м (ISO 100);

Количество ламп в одной вспышке - 1 шт.;

Время перезарядки - 8 c;

Тип элементов питания - 2хAA;

Вес 143 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.