Вспышка Unomat B24TAC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069011
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-09
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости.
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Вспышка для механических фотоаппаратов.
Внимание, не совместима с цифровыми моделями.
Поворотная головка;
Крепление башмак;
Ведущее число 24 м (ISO 100);
Количество ламп в одной вспышке - 1 шт.;
Время перезарядки - 8 c;
Тип элементов питания - 2хAA;
Вес 143 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.