Вспышка Unomat 20B (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069010
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-09
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фотовспышка для механических камер.
Внимание, не подходит для цифровых моделей.
Ведущее число – 20 (100 ISO);
Питание 2 батареи 1,5 В «АА»;
Время перезаряда – 8 сек;
Длительность вспышки – 1/1000 сек;
Угол освечивания 60° х 45°;
Излучаемая энергия – 19 Вт;
Цветовая температура – 5600 К;
Габаритные размеры 82 х 62 х 42 мм;
Масса (без батарей) 250 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, без следов эксплуатации.
Комплектация: кабель, коробка.
Гарантия 14 дней.