Описание

Фотовспышка для механических камер.

Внимание, не подходит для цифровых моделей.

Ведущее число – 20 (100 ISO);

Питание 2 батареи 1,5 В «АА»;

Время перезаряда – 8 сек;

Длительность вспышки – 1/1000 сек;

Угол освечивания 60° х 45°;

Излучаемая энергия – 19 Вт;

Цветовая температура – 5600 К;

Габаритные размеры 82 х 62 х 42 мм;

Масса (без батарей) 250 г.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, без следов эксплуатации.

Комплектация: кабель, коробка.

Гарантия 14 дней.