Объектив Зенит Industar 50-2 f/3.5 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070835
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-17
Причина уценки:
Особенности: без следов эксплуатации;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135835
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: M39, M42
Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах
Индустар-50-2 52 mm f/ 3.5 - нормальный объектив с ирисовой диафрагмой для фотоаппаратов Зенит.
Выпускалась также версия для дальномерных фотоаппаратов Зоркий.
По оптической схеме - Tessar
Разрешающая способность (0мм/10 мм/20 мм): 43/27/25 линий/мм
Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 38/22 линий/мм
Коэффициент светопропускания: 0.80
Формула цветности: 7-0-0
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Особенности: без следов эксплуатации;
Комплектация: крышки; sn:80135788;
Гарантия 14 дней.