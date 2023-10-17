Описание

Код товара: 135835

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: M39, M42

Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах

Индустар-50-2 52 mm f/ 3.5 - нормальный объектив с ирисовой диафрагмой для фотоаппаратов Зенит.

Выпускалась также версия для дальномерных фотоаппаратов Зоркий.

По оптической схеме - Tessar

Разрешающая способность (0мм/10 мм/20 мм): 43/27/25 линий/мм

Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 38/22 линий/мм

Коэффициент светопропускания: 0.80

Формула цветности: 7-0-0

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Особенности: без следов эксплуатации;

Комплектация: крышки; sn:80135788;

Гарантия 14 дней.