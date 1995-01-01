Крепление Ulanzi ZJ06 Suction Cup предназначено для телефонов Apple с магнитным креплением MagSafe (от iPhone 12 и выше), а также для телефонов на базе Android в чехлах с поддержкой MagSafe. Мощная присоска может устанавливаться на стекло, кафель, эмалированный металл и другие ровные и гладкие поверхности без рельефа и пор, максимальная нагрузка составляет 500 г. Крепление разборное: если открутить адаптер MagSafe, под ним окажется стандартный штативный винт 1/4"-20, что позволяет использовать его с компактными фотоаппаратами или экшен-камерами. Присоска также съемная: при необходимости вы можете заменить ее, к примеру, на универсальный клешневой зажим или струбцину. Это делает Ulanzi ZJ06 очень многофункциональным прибором.

Центральный кронштейн с двумя шарнирными соединениями позволяет свободно настраивать положение телефона. Более того, кронштейн является телескопическим, он может выдвигаться на дополнительные 13 см. Присоска обладает простым механизмом фиксации: плотно приложите ее к поверхности и поверните рычаг по часовой стрелке до упора.

Меры предосторожности: присоска может удерживать телефон до 48 часов, во избежание падения ее рекомендуется снимать и устанавливать заново приблизительно 1 раз в сутки. Следите за чистотой поверхности и самой присоски: на них не должно быть пыли и жира. При механических повреждениях присоски (порезы, надрывы) ее использовать нельзя.

Ulanzi ZJ06 отлично подходит для установки телефона в машине, на кухне и во многих других местах. Магнитное крепление позволяет устанавливать и снимать телефон буквально одним движением, что очень удобно.

Характеристики